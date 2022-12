Em sessão solene, prefeito Nélio Aguiar destaca parceria com a Câmara para realização de obras e projetos para Santarém

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, participou, quarta-feira passada, dia 14, da inauguração do Memorial Legislativo Hélcio Amaral, um importante espaço que guarda um pedaço da história de Santarém e do Parlamento. Na ocasião, Nélio enalteceu a parceria e a relação harmônica com o Legislativo que possibilita a realização de obras e a execução de projetos.

Ao Memorial foi concedido o nome do historiador Hélcio Amaral, falecido no ano de 2019. Hélcio Amaral foi um famoso pesquisador da história de Santarém e da Amazônia. Seu interesse pela história e pelos ciclos econômicos da Amazônia o fizeram referência para pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

“Esta é mais uma iniciativa louvável e importante da gestão da Câmara, sob a presidência do vereador Ronan Liberal Júnior. Um importante registro e um legado histórico para o Legislativo e para o município de Santarém”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

PARCERIA COM O LEGISLATIVO

Após a inauguração do Memorial, Nélio Aguiar participou da sessão solene de final de ano no plenário da Câmara, ocasião em que foram concedidos os títulos honoríficos de “Cidadão de Santarém”.

Em seu discurso, Nélio destacou a transparência e as recentes realizações da atual gestão do presidente da Câmara, Ronan Liberal Jr., que deixa o cargo a partir de 1° de janeiro de 2023, com a eleição da nova composição da Mesa Diretora.

“Foi muito importante todo o trabalho de comunicação que foi realizado pela atual gestão da Câmara para todos os cidadãos pudessem acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Essa transparência foi um marco sob o comando do vereador Ronan”, observou Nélio.

O gestor santareno, também, destacou a parceria com o Legislativo para a melhoria da qualidade de vida da população.

“Ao prefeito só é possível realizar obras e demais projetos, quando temos uma Câmara envolvida nesse processo. Aqui, quero destacar o apoio que sempre tive desta Casa para executar as obras que Santarém precisa, tirar do papel os projetos”, reiterou.

Nélio finalizou o discurso desejando sucesso aos trabalhos da nova Mesa Diretora que será empossa no dia 02 de janeiro de 2023, sob a presidência do vereador Silvio Neto.

Os secretários muncipais Paulo Jesus (Trânsito) e Luis Alberto Pixica (Cultura) foram homenageados com os títulos de Honra ao Mérito pelo poder legislativo municipal.

Imagens: Ascom/PMS