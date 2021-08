Em sete meses, preço tomate teve alta de 17,48% em Belém

A alimentação básica no Pará continua apresentando altas constantes de preços e está entre as mais caras do país. No mês passado (Julho/2021), a cesta básica voltou a ficar mais cara, custando R$ 522,66, comprometendo, na sua aquisição, mais da metade no atual salário mínimo de 1.100,00.

Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, mostram que alguns produtos apresentaram recuos de preços este ano, entretanto no balanço de preços dos últimos 12 meses, as altas são generalizadas e superam a inflação, como é caso do tomate, com pesquisas semanais efetuadas em feiras livres e supermercados da capital pelo órgão.



Os preços do quilo do tomate comercializado em feiras livres e supermercados de Belém nos últimos 12 meses ficaram na seguinte proporção: em Julho/2020, o produto foi comercializado, em média a R$ 5,15; encerrou o ano passado (Dezembro/2020) com o preço do quilo do produto sendo comercializado em média a R$ 6,54. No inicio deste ano (Janeiro/2021), foi comercializado a R$ 6,42; R$ 5,82 em junho e, no mês passado, Julho/2021, foi comercializado, em média, a R$ 6,05. Com isso, no mês passado (Julho/2021) o quilo do tomate apresentou alta de preço de quase 4,00% em relação aos preços praticados no mês de Junho/2021.



No balanço dos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), mesmo com o produto apresentando recuo de 7,49% na analise dos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do quilo do produto alcançou alta de 17,48%, bem maior do que a inflação calculada em 9,85% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Divulgação