Em SP, Luciano Camargo realiza sonho de cantar em igreja

Luciano Camargo cantou na Igreja Presbiteriana de Alphaville (IPAlpha), em São Paulo, na última quinta-feira (12).

O artista se apresentou por mais de 2 horas. Ele estava com sua banda, ZCL.

O evento foi realizado com foco na arrecadação de fundos para a construção do templo da IPAlpha. A igreja é liderada pelo pastor Hilder Stutz.

O artista cantou músicas de seu álbum gospel, como Obra de Amor, Deserto e Tempo e Deserto. Canções clássicas do cenário cristão também foram interpretadas por Luciano, como Porque Ele Vive e Noites Traiçoeiras.

Estavam no culto, a esposa do cantor, Flávia Camargo e os filhos Nathan, Isabella e Helena, além dos sogros dele, Thereza e Mário Fonseca.

– Quando gravei os louvores, foi para realizar o sonho de minha mãe Helena. Por conta da pandemia e com a ausência de shows, tive tempo de registrar mais músicas e lançar. Minha pretensão é cantar na igreja, louvar a Deus mesmo. Meu sonho se realizou. E começar pela minha igreja, contribuindo para a construção de um novo templo, é uma dádiva. Este meu chamado não vai atrapalhar em nada a minha estrada com o meu irmão Zezé – disse Luciano.

Fonte: Pleno News

As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.