Em sua despedida, Agüero comprou relógios e sorteou carro para funcionários do Manchester City

Atacante argentino se despediu dos Citzens entregando presentes para funcionários do clube inglês

De acordo com o The Athletic, da Inglaterra, Sergio Agüero se despediu do Manchester City com ‘mimos’ para os funcionários do clube. O jogador teria comprado relógios Hublot e Tag Heuer para cada trabalhador da formação da equipe principal.

Além dos relógios, Sergio Agüero também sorteou o seu carro, Range Rover Evoque, que não será levado na mudança para Barcelona, para os funcionários do Manchester City. Um roupeiro do time foi o vencedor do sorteio realizado pelo jogador.

Um total de 60 funcionários receberam os relógios, que estão avaliados em 1100 euros (R$ 6,9 mil na cotação atual). Nesta leva, inclui-se também o Tag Heuer Fórmula 1, avaliado entre 1300 e 1800 euros (R$ 8,2 mil e R$ 11,3 mil na cotação atual).

Novo reforço do Barcelona, Sergio Agüero viveu por anos em Manchester, conquistando diversos títulos pelos Citzens, e decidiu agradecer aos funcionários em grande estilo.

Fonte: metropoles.com