Em surto, homem invade Caixa e causa confusão no centro de Igarapé-Miri. Vídeo

Um homem em surto esquizofrênico provocou pânico e correria de clientes de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no centro do município de Igarapé-Miri, na região do nordeste paraense. Segundo informações, ele ainda teria entrado em um hospital nas proximidades, durante a manhã de ontem,6.

A esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza, percebendo, muitas das vezes, uma realidade distinta ao seu redor. Sua causa ainda não é conhecida, mas estudos apontam para a influência de uma combinação de fatores, como genética, ambiente, estrutura e química cerebrais alteradas.

Esses casos envolvendo doentes mentais estão se tornando cada vez mais comuns no cotidiano das cidades paraenses, pois há uma flagrante ausência de políticas de saúde pública para acolher esses doentes, minorar o sofrimento deles e de suas famílias. São pessoas enjeitadas pela sociedade e sem proteção dos poderes públicos.

Em vídeos gravados por pessoas que estavam perto do local, é possível ver a correria e confusão. Há pessoas que vão ao chão, caindo, na tentativa de sair de dentro da agência para a rua.

O homem chega a quebrar a porta giratória da agência da Caixa, onde os seguranças acabam agindo com cassetetes, mas sendo impedidos por pessoas que tentavam acalmar os ânimos.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação