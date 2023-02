Em tempo

Apesar de ainda estar na terceira rodada devido ao atraso no início do Campeonato Paraense de Futebol Profissional, os clubes que participam da competição já acumulam um bom saldo de gols na temporada. Inclusive, ainda neste mês, vários clubes já começam a disputa da Copa Verde que, neste ano, segue o calendário normal. Ano passado, foi uma competição em tempo rápido em função de Copa do Mundo fora de época e váiros outros fatores, ainda decorrentes da pandemia da covid-19.