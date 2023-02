Em tempo

Em dezembro do ano passado, a AIJAM promoveu a festa dos jornalistas no Clube dos Funcinários do Ministério Público, em Ananindeua, onde ocorreu um almoço com bebida e tudo grátis, incluindo, um show com o cantor Nelsinho Rodrigues, o “Homem do Jererê”, sorteio e brindes e cestas básicas, além da distribuição de um brinde para cada participante do evento que começou por volta das 11h e se estendeu até a noite. Foi a 3 de dezembro.