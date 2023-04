Em tempo…

Na sexta-feira, 05, uma delegação de dirigentes sindicais e sindicalistas deixa a capital paraense rumo a São Paulo, onde participará do 5º Congresso Nacional da UGT. Segundo o presidente da entidade no Pará, que está entregando o comando da central para o também sindicalista Ivan Duarte, Zé Francisco, ex-deputado estadual e secretário de Estado, cerca de 80 pessoas viajarão de ônibus que deixará Belém pontualmente às 13h, com saída da Avenida Rômulo Maiorana, atrás do Bosque Rodrigues Alves. Um outro grupo seguirá de avião. O evento ocorrerá entre os dias 08 e 09, isto é, segunda e terça-feira, com chancela, em Sampa, do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, que é presidido pelo sindicalista Ricardo Patah, amigo de Lula e presidente nacional da UGT.