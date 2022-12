Em tentativa de assalto, coronel reage e acaba morto em SP

Um coronel aposentado da Polícia Militar (PM) foi assassinado numa tentativa frustrada de assalto, na Vila da Saúde, Zona Sul de São Paulo. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (20). Nas redes sociais já circulam imagens das câmeras de segurança que flagraram o momento do crime, o que pode ajudar a Polícia Civil nas investigações. Dois bandidos fugiram após a ação.

De acordo com dados da PM, Paulo Sérgio Pontirolli, de 53 anos, era coronel e tinha 32 anos de serviços dedicados à polícia.

Um dos criminosos apontados foi preso na Rua Basil Cameron, na Zona Sul da cidade. Ele foi encaminhado ao 16º Distrito da Vila Clementino.

A assessoria de imprensa da PM INFORMOU que, no momento da ação criminosa que visava roubar o carro, o coronel foi baleado no peito e chegou a atirar, mas não se sabe se os disparos atingiram algum bandido, que fugiram a pé, já que não conseguiram levar o veículo. A corporação não soube dizer se o carro em questão era do coronel ou do outro homem que estava com ele.

Pontirolli foi socorrido e levado por uma ambulância ao Pronto Socorro do Hospital Jabaquara, mas não sobreviveu.

O caso será registrado no 35º Distrito Policial (DP), Jabaquara, ou no 17º (DP), Ipiranga.

Em nota divulgada, a PM lamentou a morte:

É com extremo pesar que a Polícia Militar paulista informa o falecimento do veterano Coronel PM Paulo Sérgio Pontirolli, na manhã desta terça-feira (20), na zona sul da capital paulista. Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram a violenta ação dos criminosos.

Na tentativa de defesa o Oficial acabou trocando tiros com o criminoso armado que, de forma covarde, acabou desferindo o tiro que o atingiu na região do tórax. Apesar dos esforços no resgate e atendimento médico o policial militar não resistiu ao ferimento e faleceu. Todas as circunstâncias relativas ao crime são objeto de investigação pelas Polícias Paulistas.

Ao longo de sua carreira profissional o Oficial atuou em diversas Unidades da Instituição e havia se aposentado há pouco mais de um ano.

PRESBÍTERO

O coronel Paulo Sérgio Pontirolli também era presbítero da Assembleia de Deus Logos em Guarulhos, São Paulo, onde sua esposa é diaconisa. A igreja divulgou nota de pesar e convidou seus membros para o velório, que ocorrerá no próprio templo.

