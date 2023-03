Em Terra Alta, equipe do 5º BPM apreende 9 mil mudas e pés de Cannabis

Agentes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional III (CPR III), apreenderam 9 mil plantas de Cannabis (erva da maconha) e 20 kg do entorpecente nesta quinta-feira (16), na zona rural de Terra Alta, município do Nordeste do Pará.

Os militares faziam rondas ostensivas na Vila São Luiz quando encontraram em uma área de mata 4 mil mudas e 5 mil pés de Cannabis, e espaço para plantio. Logo após, a guarnição foi à Vila do Areial, onde se deparou com um grupo armado. Os suspeitos atiraram contra os policiais, mas foram atingidos e fugiram pela mata densa.

Parte das plantas apreendidas foi destruída no local, e o restante foi entregue à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação