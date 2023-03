Em testamento, Pelé deixou 30% dos bens para viúva, Márcia Aoki

O testamento deixado por Pelé prevê que a viúva, Márcia Aoki, receba 30% dos bens do ex-jogador, entre eles, um imóvel localizado no Guarujá, cidade costeira em São Paulo. De acordo com informações do portal G1, Márcia e os demais herdeiros estão esperando o levantamento do patrimônio para confirmar qual valor devem receber.

Segundo o advogado de Aoki, Luiz Kignel, a viúva do rei do futebol se reunirá com os filhos dele em breve para determinar quem será o inventariante do testamento. O encontro deve ocorrer nesta semana ou na próxima.

Um dos filhos de Pelé, o ex-jogador Edinho, chegou a pedir para ser o inventariante, mas teve a solicitação negada pela Justiça.

Terceira esposa de Pelé, Márcia Aoki, de 56 anos, era casada com o ex-atleta desde 2016.

POSSÍVEL FILHA

O testamento de Pelé ainda apontou que o rei do futebol pode ter tido mais uma filha além dos seis já reconhecidos. A possível herdeira é Maria do Socorro Azevedo. Ela será submetida ao teste de DNA, e caso a paternidade se confirme, terá direito a parte dos bens do ex-atleta.

Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de complicações de um câncer no cólon.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Sebastião Moreira