Em Tucuruí, Adepará alinha planos de ações em reunião técnica

Servidores e gestores da autarquia expuseram demandas e discutiram a implementação de projetos adequados ao Plano Plurianual 2022-2023

O atual Plano Plurianual 2022-23 (PPA), com o reconhecimento da cobertura territorial nas 12 regiões de integração do estado, foi pauta de reunião técnica e de alinhamento da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), no município de Tucuruí, no sudeste paraense, na tarde desta quarta-feira (7), que contou com a participação do diretor geral da Adepará, Jamir Macedo.

“Durante a reunião em Tucuruí foram tratados os compromissos que estão sendo implementados de acordo com PPA e também reunimos com os servidores para saber das demandas e necessidades locais. Esta agenda também foi o momento de definirmos determinadas ações técnicas e alinharmos a visão estratégica da Agência para 2021 e 2022”, destacou Macedo.

Entre os assuntos da pauta foram discutidas orientações sobre o uso dos sistemas informatizados da Adepará: o Portal de Sistemas de Apoio ao Serviço de Vigilância em Defesa e Inspeção Agropecuária (Siviagro), Sistema de Integração Agropecuária (Siapec 3) e Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias (Sisbravet).

Definições

A Adepará é uma autarquia que tem como missão planejar e executar ações que promovam a sanidade e a qualidade da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e competitivo do agronegócio no Pará.

Portanto, a melhor estruturação da Agência reflete diretamente na sociedade, já que a Adepará possui dois compromissos nas áreas meio e fim. Na área meio e finalística é a agricultura, pecuária e pesca. Basicamente, a defesa agropecuária é fazer com que não haja nenhum prejuízo na produção agrícola e pecuária, evitando a introdução de pragas e doenças.

Melhorias

Na área de sua atuação, a Agência de Defesa tem a missão de valorizar o agronegócio paraense e esses dois compromissos estão sendo efetivados de acordo com o atual Plano Plurianual 2022-23 (PPA).

Dentre os projetos da autarquia para o ano de 2021 estão o Adepará 100% digital, que é o aporte tecnológico das unidades locais com computadores e demais equipamentos necessários para o melhor desenvolvimento das ações de campo; implementação de novos módulos de sistemas, tanto técnicos quanto de planejamento do Siapec 3, para que os fluxos e os trâmites processuais sejam mais rápidos e a avaliação seja muito mais eficiente; a atualização da frota de veículos, e a melhorias das Unidades Regionais.

A meta da atual gestão é ser uma referência nacional em defesa agropecuária, garantindo a segurança do consumo de produtos agropecuários para a preservação do meio ambiente e para a competitividade do agronegócio paraense.

“Lembramos que apesar de a Agência ser um órgão fiscalizador, a prioridade não é autuar, mas sim de prevenir e impedir a entrada de novas doenças e pragas; controlar ou erradicar as existentes; proteger o parque industrial agropecuário com produtos de origem animal com rastreabilidade; e combater a produção clandestina de produtos de origem animal. Afinal, a produção clandestina de produtos de origem animal promove agressão ao meio ambiente, não gera empregos, não gera divisas econômicas e põe em risco a saúde pública, principalmente neste momento de pandemia”, informa o diretor de Defesa e Inspeção Animal, Jefferson Oliveira, também presente no encontro.

Participaram da reunião Jamir Macedo; diretor de Defesa e Inspeção Animal, Jefferson Oliveira; e o chefe de gabinete, Denis Renault, o gerente de Tucuruí, Edisley Macedo;, gerente de Anapu, Ari Cavalcante e os servidores lotados no município.

Agência Pará / Por Manuela Viana (ADEPARÁ)