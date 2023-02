Em Tucuruí, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia tem Dia D contra o câncer

Em Tucuruí, o Complexo Hospitalar Regional, através da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), realizou nos dias 15 e 16 de fevereiro, o Dia “D” do Combate do Câncer. Houve palestras e consultas para pacientes e acompanhantes, com orientações e sobre cuidados para a importância da prevenção do câncer.

Em 4 de fevereiro transcorre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A iniciativa é da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Unacom, o Dia D de Combate ao Câncer contou com palestras e consultas no ambulatório do Complexo Hospitalar Regional de Tucuruí. O médico oncologista Jânio Júnior atendeus ao público. Ele explicou que há características que diferenciam os diversos tipos de câncer, como, por exemplo, a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, no processo conhecido como metástase.

“O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas”, esclareceu o oncologista.

De acordo com o médico Jânio Júnior, a multiplicação descontrolada de células alteradas provoca acúmulo de células cancerosas que dão origem ao tumor. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível.

“Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor”, alertou o médico Jânio Júnior.

As rodadas de palestras no Complexo Hospitalar Regional de Tucuruí – HRT e Unacon foram organizadas pela equipe de Humanização do Unacom. “Mais da metade de todos os cânceres são evitáveis com a adoção de um estilo de vida saudável e submetendo-se a exames de rotina”, disse o médico.

“Câncer de mama, de colo do útero e colo retal podem ser tratados com sucesso quando detectados precocemente, não fumar; adotar uma alimentação saudável; manter o peso corporal adequado; praticar atividades físicas; amamentar; realizar exame preventivo de câncer do colo do útero a cada três anos, para mulheres com idade entre 25 e 64 anos; vacinar as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos contra o HPV; vacinar-se contra a hepatite B; evitar bebidas alcoólicas; evitar carnes processadas; evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h; evitar a exposição a agentes cancerígenos no ambiente de trabalho, são algumas das principais formas de combater a doença. ‘É melhor prevenir do que remediar’, não poderia se aplicar tão bem esta frase a outra doença quanto ao câncer”, ressaltou Jânio Junior.

Unacon – Entregue em julho de 2016, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia Dr. Vitor Moutinho (Unacon), na Vila Permanente, em Tucuruí, tem a coordenação da organização social Instituto Diretrizes, em gestão compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

A unidade assiste usuários pelo Sistema Único de Saúde (SUS) das regiões do Lago de Tucuruí, Carajás e Araguaia, com atendimentos oncológicos em hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia e cirurgias oncológicas.

Texto de Wellington Hugles / Ascom HRT

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação