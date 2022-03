Em turnê pelo sul, Aroma Verde leva musicalidade regional pelo país

Com pegada ímpar na sua atuação musical e prática em sociedade, a banda paraense Aroma Verde se prepara para realizar um dos seus maiores desafios enquanto grupo: uma turnê pelas cidades da Região Sul do país, onde vão embarcar levando o repertório que é a cara do Pará, com muito brega, carimbó, reggae e muito mais.

“A gente espera uma oportunidade dessas a vida toda quando se é artista né, levar a nossa cultura pra outros lugares, outros patamares, é sempre uma vitória coletiva de nós da banda assim como das pessoas que nos acompanham e também pro nosso estado, que está sendo representado lá fora, estamos muito felizes com o convite”, comenta Milton, vocalista.

A proposta de se apresentar fora do Pará é algo que a banda almeja desde a sua formação, há alguns anos. Com o objetivo de sempre levar a consciência de que temos que preservar o meio ambiente de todos os males que nós humanos fazemos a ele, o grupo alcançou uma fama repentina e foi abraçado por diversas pessoas das mais diferentes regiões do país.

Com um público concentrado na Região Sul do Brasil, Milton comenta que essa seria a oportunidade perfeita para levar a musicalidade da Amazônia até outro local e também interagir com um público que sempre lhe dão feedbacks positivos pelos trabalhos produzidos: “Vai ser uma oportunidade de respirarmos novos ares, levarmos nossa ideologia e nossa luta de preservação para outro patamar, para outras pessoas, creio que vamos ser ouvidos, a galera do sul é massa demais, curtem demais nosso trabalho”, comenta o vocalista.

Formada por um grupo de amigos que são apaixonados pela arte musical nas suas diversas ramificações, a banda que possui um repertório bem diversificado, leva nas suas apresentações, ritmos que vão desde o brega até ao rock, sempre com arranjos únicos com batidas de carimbó e guitarradas da Amazônia que encantam todos que presenciam suas apresentações.

“A gente quer através da música, atingir o coração das pessoas, a alma delas, levar emoção, e também o conhecimento. Nossos shows são cercados de lições e de atitudes que podem mudar minimamente o mundo, não jogar o lixo dos shows no chão já nos é um grande avanço, espero que consigamos inspirar novos grupos a terem essa linda iniciativa em prol das gerações futuras”, conclui Milton.

Redes Sociais da banda:

Facebook: Aroma Verde

Instagram: @aromaverde_musica

YouTube: youtube.com/aromaverde