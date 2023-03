Em uma semana, ação itinerante do Detran regulariza mais de 130 veículos em Mocajuba

Na primeira semana de ação itinerante do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) em Mocajuba, na região do Baixo Tocantins, mais de 130 pessoas iniciaram o processo de regularização de veículos. O atendimento itinerante realizado pelo órgão ocorre o ano todo em municípios que não possuem Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). O objetivo é facilitar a oferta dos serviços de veículos, regularizar a frota no interior e tornar o trânsito das cidades paraenses mais seguro.

Mocajuba está recebendo o Projeto Detran Itinerante de Veículos pela terceira vez. Com o trânsito municipalizado desde o ano passado, a gestão local, em parceria com o governo do Estado, vem intensificando a presença do Detran no município para suprir serviços de regularização, como licenciamento veicular, primeiro emplacamento e transferência de propriedade.

São oferecidos 16 serviços de veículos durante as ações itinerantes. Dados do Detran mostram que Mocajuba possui uma frota de 2.702 veículos, sendo mais de 60% inadimplentes com o licenciamento anual.

Tudo em dia – Antônio Carlos Barros aproveitou a ação para regularizar a motocicleta adquirida em 2019. “Tinham outros serviços pendentes pra fazer na moto, e como não pude ir até outra cidade regularizar acabei atrasando o licenciamento. A gente acaba deixando pra depois pela dificuldade do deslocamento. Quando eu soube que o Detran vinha pra cá, pra perto de casa, aproveitei pra deixar logo tudo em dia”, contou.

O primeiro emplacamento é o serviço mais procurado até o momento. “Comprei uma motocicleta há 3 anos, mas devido à distância pra Cametá, onde tem Ciretran, não pude regularizar. Então, hoje vim aqui fazer o primeiro emplacamento e a transferência de propriedade. Estou feliz porque não vou mais precisar andar com medo da fiscalização”, afirmou a moradora Maria Luiza de Carvalho.

Outros serviços, como a transferência de propriedade, também estão entre os mais atendidos na ação itinerante. Lourival Moraes, 63 anos, morador da zona rural de Mocajuba, aproveitou a presença do Detran para fazer a transferência de propriedade da moto comprada há dois meses. “Foi bom porque consegui resolver tudo bem rápido, e graças a essa vinda do Detran agora já tenho o documento da minha moto”, disse o aposentado.

Benefício para a região – A ação itinerante é realizada em parceria com a Prefeitura de Mocajuba. Para o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Josafá Baía, ao disponibilizar os serviços no próprio município o Detran beneficia não apenas os moradores de Mocajuba, mas também de outras cidades da região. “São pessoas que se deslocam pra longe, às vezes até mesmo para a capital. A presença do Detran facilita a vida dos moradores e reforça ainda mais a parceria do município com o governo do Estado”, ressaltou o diretor.

Em Mocajuba, a ação itinerante prossegue até o próximo dia 18, das 09 às 12 h, e das 14 às 17 h. “A procura pelos serviços tem sido grande, e o Detran continua à disposição da população durante esse período para tentar regularizar todos os veículos atendidos na ação”, informou o coordenador de Registro de Veículos do Detran, Enrique Barbosa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Detran