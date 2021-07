Em viagem à Rússia, prefeito de Barbacena é internado com Covid-19

O prefeito de Barcarena, Carlos Du (MDB) está internado num hospital na cidade russa de Ekaterinburg. Ele chegou em Moscou, na Rússia no dia 2 de julho, junto com integrantes do comitê do Fórum Internacional dos Municípios dos Países Brics (IMBRICS). O gestor testou positivo para Covid-19 e foi colocado em quarentena.

A razão da viagem era para atrair negócios para o município. Comunicado da Prefeitura disse que outros participantes da comitiva também testaram positivo para o novo coronavírus.

A assessoria do prefeito afirma que o quadro de saúde é estável e que ele foi internado para se manter em isolamento. Ele chegou a ter encontros em Moscou, quando teve diagnóstico positivo para o Covid-19, ao chegar na cidade de Ekaterinburg.

Em nota oficial divulgada no domingo (11), a assessoria da prefeitura disse que: “O quadro clínico do Prefeito Carlos Du permanece estável. Ele continua isolado em uma unidade hospitalar de referência para Covid-19 na cidade de Ekaterinburg, onde cumprirá todo o período de quarentena”, finalizando a nota pedindo “união em oração pela recuperação do prefeito.”

Carlos Du foi convidado pelo comitê organizador para a preparação e realização do Internacional Fórum Municipal do BRICS (Fórum IMBRICS) e para participar de uma série de atividades a serem realizadas no encontro sediado na Rússia, com o objetivo de discutir possibilidades de cooperação futura entre cidades brasileiras e russas, permitindo estabelecer conexões com representantes comerciais, municipais, autoridades e especialistas da área industrial e de exportações na Rússia.