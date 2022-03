Em viagem, presidente da Caixa demonstra interesse em investir em Bangladesh

Pedro Guimarães e outras três lideranças do banco estatal estiveram no país ásiatico na última semana para discutir investimentos no setor de microcrédito

Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, acompanhado de três vices, esteve na Ásia na última semana, em uma viagem focada na discussão do desenvolvimento de iniciativas de microcrédito. Em Blangadesh — país em que o conceito de microcrédito surgiu, nos anos 1970 —, Guimarães afirmou querer se aproximar o Brasil do país asiático.

“Queremos estreitar a relação entre Brasil e Bangladesh. Acho que a relação pode ser muito maior e mais forte”, disse o presidente do banco, em entrevista ao jornal bangladês UNB.

De acordo com o Banco Central (BC), microcrédito é uma forma de democratizar o acesso ao crédito, a partir da concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional, principalmente por não terem como oferecer garantias reais.

Esse modelo de empréstimos surgiu em Bangladesh em 1977, tendo por objetivo auxiliar os trabalhadores autônomos individuais que se encontravam em situação de pobreza extrema a livrarem-se dos altos juros cobrados pelos agiotas. Segundo a imprensa daquele país, Guimarães vê na nação uma referência em desenvolvimento de infraestrutura em grande escala.

“Acho que a relação entre Brasil e Bangladesh deve aumentar”, afirmou. “Queremos impulsionar essa relação. Teremos um acordo para o agronegócio entre Brasil e Bangladesh”, reforçou Guimarães.

O economista brasileiro e membros de sua equipe visitaram o bairro de Old Dhaka, o Instituto de Pesquisa do Arroz de Bangladesh (BRRI), o Bangladesh Instituto de Pesquisa Agropecuária (BARI), o Banco Central de Bangladeh, o Ministério das Finanças e as sedes do Grameen Bank e da BRAC — ONG de desenvolvimento, que visa a combater a pobreza no mundo —, onde participaram de reuniões com tomadores de microcrédito.

Segundo o embaixador brasileiro em Bangladesh, João Tabajara De Oliveira Junior, Guimarães quer “aprender com as experiências de Bangladesh em microcrédito”. “Ele quer fazer algo assim no Brasil”, confirmou o diplomata.

Microcrédito no Brasil

No Brasil, a primeira experiência em microcrédito foi desenvolvida pela União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações nas cidades de Recife (PE) e de Salvador (BA). Conhecida como Programa Uno, a iniciativa funcionou de 1973 a 1991.

Atualmente, há diversas formas de conseguir o incentivo, seja por meio de empresas, bancos, associações ou por programas do governo. O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), por exemplo, foi instituído pelo Ministério do Trabalho e tem como objetivo apoiar e financiar atividades produtivas de empreendedores, principalmente por meio da disponibilização de recursos para o microcrédito produtivo orientado.

“Estamos fazendo o que vocês [Bangladesh] estão fazendo pelos últimos 50 anos. Nós também estamos fazendo micro investimentos de crédito. Então, é importante trocarmos informações. Eu já conheci pessoas que já se beneficiaram dos microcréditos” , disse o presidente da Caixa, na viagem.

Desde que assumiu o cargo no banco estatal, em 2019, Guimarães afirma que pretende deixar como “legado” de sua passagem pelo comando da instituição o desenvolvimento de iniciativas de microcrédito.

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Gabriela Bernardes* / CB