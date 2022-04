Em virtude da estabilidade da pandemia não serão mais disponibilizados leitos clínicos

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) anunciou que vai deixar de disponibilizar leitos clínicos e de UTI exclusivos para a Covid-19 na rede municipal de saúde.

De acordo com o último boletim publicado na segunda-feira (4), nos últimos dez dias, a taxa de ocupação dos leitos da Unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para a covid-19 está zerada na capital paraense.

Sobre o boletim da Covid-19, com dados referentes ao monitoramento da ocupação de leitos e de casos da Covid-19, não serão mais publicados.

Porém a Sesma seguirá monitorando, internamente, o comportamento da pandemia da covid-19 em Belém.

Vacinas contra a Covid-19

Na tarde de ontem (5) o estado do Pará recebeu 60 mil doses da vacina Janssen, 91.900 doses da Pfizer pediátrica e outras 60 mil doses da Astrazeneca, que serão utilizadas em todo o Estado para a prevenção da Covid-19.

As remessas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e irão abastecer 144 municípios nos próximos dias. Desde o ano passado, o Estado do Pará já recebeu 15.250.765 doses de imunizantes contra o coronavírus.

Até o momento, no Pará, 4.747.205 doses da Astrazeneca; 3.544.075 doses da Coronavac; 5.401.770 da Pfizer e 216.610 da Janssen. Em termos de cobertura vacinal, 91,44% da população paraense já foi vacinada com a primeira dose; 85,85% com a segunda dose e 17,23% com a terceira dose.

Foto: Reprodução Divulgação / Ag.Pará