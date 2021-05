Nesta quinta-feira, 20, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, chegou em Belém para conhecer mais a cidade e revisitar amigos.

Renan Bolsonaro, conhecido como 04, desembarcou no fim da manhã e depois seguiu para a Estação das Docas, onde almoçou com Rogério Barra (filho do deputado Éder Mauro), Fernando Larrat, Marcos e Cristina Bolsonaro.