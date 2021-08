Em visita, comitiva do Pará conhece estratégias do Ceará para potencializar ações de segurança

Inteligência, Integração e investimentos são as palavras-chaves da segurança pública no Pará. Destaque nacional na redução da criminalidade, os gestores das áreas operacional, de tecnologia e de inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) conhecem nesta semana a estrutura da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e as ações voltadas para o combate à criminalidade no estado do Ceará.

O secretário adjunto de operações da Segup, Coronel Alexandre Mascarenhas, destacou a importância da troca de conhecimentos entre os estados. “Estamos muito felizes de estarmos aqui, tendo a oportunidade de beber do conhecimento da fonte, pois estamos sempre atentos às ações exitosas que o Ceará vem conquistando no que concerne ao combate à criminalidade e ao enfrentamento das demandas de segurança pública. Viemos conhecer de perto como e onde o Ceará tem concentrado os seus esforços. Todas as experiências tecnológicas e o trabalho integrado entre as Polícias nos trouxeram até aqui. Nosso objetivo é levar todo o conhecimento para o nosso estado para aplicarmos e, assim, termos mais êxito também em nossas ações”, ressaltou.

O objetivo da visita é de ampliar o conhecimento a respeito de ações voltadas para a segurança pública, além de aprimorar o trabalho já realizado que resultam, mês a mês, na queda da violência em todo o território paraense. A comitiva iniciou os trabalhos na última segunda-feira (16) e permanecerá com compromissos até esta quarta (18).

Agenda

O encontro teve início na sede da Secretaria do Ceará com a explanação das medidas colocadas em prática pelas Forças de Segurança e que têm impactado positivamente na redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) realizada pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), Sandro Caron, e o secretário executivo, Samuel Elânio de Oliveira.

“Recebemos os integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos Bombeiros do Pará, que estão aqui para conhecer algumas boas práticas que estão sendo adotadas no nosso estado para a diminuição da violência. Eles terão contato com as ferramentas tecnológicas e acompanharão atividades operacionais, como por exemplo, aquelas desenvolvidas pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)”, destacou o secretário da SSPDS/CE, Sandro Caron.

Durante a permanência da comitiva paraense, que conta ainda com representantes das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Pará, reuniões institucionais foram realizadas, além da visita à Coordenadoria Integrada de Operações Policiais (CIOPS) e a apresentação do sistema de inteligência artificial. Houve ainda a visita ao Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO).

Hoje serão realizadas as palestras ‘Segurança pública baseada em evidências’, ministrada pelo Dr. José Helano Nogueira e ‘Estratégias de policiamento em territórios de alta complexidade’, pelo Major PM Messias Mendes.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Fonte: Agência Pará