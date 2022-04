Em votos de casamento, Juliano lembra de fases do relacionamento. Leia

Sertanejo casou nesta segunda-feira (25/3) com Mohana Couto em Trancoso, no litoral da Bahia

Nesta segunda-feira (25/3), a coluna LeoDias acompanhou de perto o casamento de Juliano, da dupla com Henrique, com Mohana Couto. Com a presença de importantes nomes do meio sertanejo, a cerimônia reservou momentos de forte emoção para o casal, em especial, os votos. A coluna LeoDias te traz em primeira mão, na íntegra, os votos de casamento do cantor.

Lembrando fases do relacionamento, Juliano usou seus espaço para destacar o quanto ama Mohana. Momentos como o primeiro beijo, que aconteceu em 2008, não foram esquecidos nos momentos que precederam o sim.

Cerimônia foi vetada à imprensa, mas a coluna Leo Dias pôde acompanhar o eventoDivulgação

Mohana e Juliano se casaram em Trancoso (BA)Divulgação

Cerimônia foi para 300 convidadosDivulgação

Henrique entrou com o filho MiguelDivulgação

Juliano e Mohana estão juntos há 14 anosDivulgação

O momento do beijoDivulgação

Cerimônia foi vetada à imprensa, mas a coluna Leo Dias pôde acompanhar o eventoDivulgação

Mohana e Juliano se casaram em Trancoso (BA)Divulgação1

Leo Dias / Metrópoles