Emater debate políticas públicas para o setor rural na Expofac 2023

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) promoveu uma manhã de palestras sobre “Políticas públicas para o setor rural”, no sábado (09), no Modelo Rural, dentro da programação da 54º Exposição Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac), no município de Castanhal, nordeste do estado, realizada no período de 2 a 10 de setembro. O objetivo da ação foi apresentar aos agricultores familiares todas as políticas públicas que eles podem estar inseridos. Participaram do evento produtores rurais de Castanhal e região.

Os debates esclareceram os participantes sobre temas como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Fomento, Fomento Produtivo, Difusão de Tecnologias, Cooperativismo, Programa Nacional de Habitação Rural, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), entre outros.

“A Emater promoveu este evento e estamos muito felizes com o resultado. Levamos orientação aos agricultores familiares sobre as políticas públicas que eles podem se beneficiar e destacamos o papel da Emater de ajudar levando assistência técnica e extensão rural”, destacou o supervisor regional da Emater de Castanhal, Ricardo Freire.

Na Expofac, a Emater ainda atua na organização do espaço Modelo Rural, Pavilhão da Agricultura Familiar e do Torneio Leiteiro. Durante a realização da Expofac, Emater promove, há 18 anos, o Modelo Rural, uma pequena fazenda aberta à visitação com atividades que podem ser desenvolvidas pela agricultura familiar.

“Hoje, dentro do Modelo Rural nós temos pequenos e médios animais, a parte da fruticultura, culturas de subsistências como milho, nós temos batata doce, mandiocultura, piscicultura, meliponicultura, apicultura, piscicultura, aquaponia, hortaliças, ovinocultura, bovinocultura e ainda temos o espaço cultural com palestras, gincanas e apresentações culturais”, pontuou o coordenador do Escritório Local da Emater em Castanhal, Max Brito.

“Esse ano, nós inovamos com o espaço de produção de húmus de minhoca, biofertilizantes produzidos aquis… tudo para mostrar aos agricultores como fazer. Outra novidade foi o lançamento da nova variedade de feijão feita pela Embrapa em parceria da Emater. São diversas atividades que a gente tenta colocar aqui para mostrar ao público, principalmente ao público urbano que não conhece a realidade do meio rural”, observou.

Segundo a coordenação do evento, este ano, o Modelo Rural já recebeu mais de 20 mil visitantes, só entre alunos de escolas públicas foram mais 500 estudantes. Todas as visitas são conduzidas por técnicos da Emater, que explicam os procedimentos agronômicos e sociais.

No Pavilhão da Agricultura Familiar, 50 stands são destinados aos produtores assistidos pela Emater, são mais de 70 expositores.

As atividades da Emater na Expofac contam com o apoio da prefeitura de Castanhal por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

Serviço: A Expofac segue até este domindo (10), no Parque de Exposições Pedro Coelho da Mota, localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 7354, em Castanhal.

Texto: Sarah Mendes/Ascom Emater

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação