Emater incentiva a produção sustentável de alimentos no Pará

Neste dia 7 de junho, é comemorado o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Uma data criada pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de sensibilizar a sociedade e também incentivar ações que contribuam com a prevenção de doenças, de origem alimentar, promovendo saúde, direitos humanos, prosperidade econômica, agricultura, acesso a mercados, turismo, desenvolvimento sustentável e segurança alimentar.

Em consonância com o objetivo proposto pelo dia, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), tem como parte de sua missão, o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

“Por meio do Plano de Assistência Técnica e Extensão Rural (Proater), com processos alternativos de produção, a Emater incentiva, em todos os 144 municípios onde atua, o não uso de agrotóxicos, a compostagem e a produção de adubos orgânicos, garantindo assim, alimentos mais saudáveis”, afirma o engenheiro agrônomo Raimundo Ribeiro.

A agricultora familiar, Ivony Cardoso, da Comunidade São José, no município de Benfica, é acompanhada pelo escritório local da Emater, em Benevides. Seguindo as orientações dos técnicos e engenheiros da instituição, ela fez da agricultura, a garantia de alimentos saudáveis para a sua família e também, para todos que adquirem seus produtos.

“Eu cultivo hortaliças e frutas. Tenho muito orgulho de não usar agrotóxicos e também não agredir a natureza. Eu e meu marido, nos preocupamos em manter as árvores de pé, buscando uma produção agroecológica”, explica Ivony, que coloca em prática o tema do Dia Mundial da Segurança de Alimentos deste ano, que é “Alimentos seguros agora, para um amanhã saudável”. O tema destaca que a produção e o consumo, trazem benefícios imediatos e de longo prazo para as pessoas, o planeta e a economia.

Uma diretriz que a Emater leva para as atividades de campo, pois além da preocupação de produzir alimentos saudáveis de forma sustentável, outro ponto que também está entre as prioridades da empresa, é que a quantidade de alimentos produzidos, seja variada e suficiente para alimentar as populações.

“Além do uso sustentável dos recursos naturais, nós prestamos assistência técnica aos produtores rurais, para potencializar a atividade produtiva, fazendo com que os alimentos cheguem mais frescos na mesa, melhorando a produção, aumentando a renda e contribuindo para a fixação do homem no campo”, conclui o engenheiro agrônomo Raimundo Ribeiro.

No Brasil, estima-se que a agricultura familiar, garanta 70% dos alimentos que vão para a mesa da população. Só em 2020, a Emater realizou mais de 50 mil atendimentos a agricultores familiares.

Texto: Etiene Andrade (Ascom/Emater)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará