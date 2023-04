Emater leva atendimento a 600 famílias de produtores de mandioca no Acará 

Dia 22 abril é comemorado o dia da mandioca no Brasil e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) tem motivos para celebrar a data. O órgão estadual leva atendimento a 600 famílias de agricultores rurais produtores dedicados à produção da raiz no município do Acará, no nordeste paraense, região que é a principal produtora de mandioca do país. Na cidade, cerca de 300 mil toneladas são produzidas por ano segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) com os dados da Pesquisa Agrícola Municipal 2020 (PAM 2020).

A assistência técnica que a Emater possibilita às famílias garante a preservação da cultura da mandioca no município e incentiva as boas práticas de plantio e de manejo, dando orientações sobre a implementação do plantio da mandioca no método inicial dos sistemas agroflorestais (SAFs) e recomendações para que sejam utilizadas variedades mais resistentes a doenças.

A farinha de mandioca, a tapioca e o tucupi são alguns dos principais subprodutos extraídos da mandioca. No Acará a farinha de mandioca é a base da alimentação da população que tem aproximadamente 55 mil habitantes segundo dados do IBGE; destes 70% vivem na zona rural.

O produtor rural Antônio Carlos da Cunha, de 62 anos, viceja a plantação em sua propriedade na Comunidade de Santana do Acará. A maior parte do alimento é para o consumo da família, a outra parte é comercializada. As técnicas de plantio ele aprendeu nas oficinas promovidas pela Emater.

“O trabalho da Emater é de grande importância na minha vida e da minha família, pois ela nos trouxe capacitação, conhecimento e o incentivo para plantar e colher, nos ensinou a cuidar do espaçamento da mandioca, por exemplo”, compartilhou o produtor. “Nós agradecemos a Emater pela assistência prestada, já fomos beneficiados com quatro projetos” concluiu.

Além de técnicas que melhorem a produtividade, o órgão estadual leva incentivo ao crédito rural por meio da aplicação de projetos de crédito como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Pronaf Microcrédito (grupo “B”), juntamente com o programa Amazônia Florescer, assim como a assistência técnica por meio da emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e a Declaração de Atividade Rural.

“O papel da Emater é fundamental para o fortalecimento da cultura da mandioca no município do Acará. As orientações e os financiamentos possibilitam o incentivo para que essas famílias tenham uma fonte de renda e de alimentação”, pontuou a coordenadora do Escritório Local (Esloc), no Acará, a engenheira agrônoma Helenice Cesar.

“A mandioca faz parte do processo histórico e cultural do Acará e está atrelado à população originária do município e a Emater é uma forte parceria nesse resgate e preservação cultural”, contou.

“Farinha Gourmet” – No Acará, a Emater desenvolve alguns projetos específicos. Um deles está instalado na Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares da Comunidade de Boa Esperança (Coopabe) onde são proporcionado cursos de capacitação. A partir desta ação da Emater, os associados da cooperativa começaram a trabalhar com a “farinha gourmet”.

“Eles produzem vários tipos de farinha, como por exemplo, farinha com beterraba, farinha com cenoura, farinha com jambu, farinha com castanha, farinha com cheiro verde, farinha com charque, farinha com coco, são cerca de 10 misturas de farinha que eles produzem para comercializar geralmente em feiras e eventos”, pontuou Helenice.

A Emater incentiva a adequação das casas de farinha do município do Acará com o mínimo dos parâmetros de higiene e a implementação de casas de farinha dentro do padrão para a obtenção do selo Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em conjunto com o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). A partir do credenciamento, a cooperativa está apta a distribuir farinha de mandioca e seus derivados, em todo município, devendo seguir novas normas estabelecidas pelo SIM.

“Atualmente duas casas de farinha estão com o processo de legalização bem avançado, uma inclusive já foi feita a vistoria da Adepará e a Emater está cuidando das documentações, até mesmo assumindo a responsabilidade técnica do local para que essa casa de farinha tenha o selo”, destacou.

Comemoração – Em comemoração aos 148 anos de emancipação política do município de Acará celebrado no último dia 19, a prefeitura promoveu esta semana uma programação festiva com a realização da Feira Agrícola Cabana Acará, que incluiu os tradicionais festivais “Festival da Farinha Boa “Farinhada””, a “Feira Agrícola “O Festival da Mandioca””, além de apresentações culturais.

A Emater participou dando apoio ativamente para o planejamento e execução das feiras do evento.

Texto: Sarah Mendes/Ascom Emater

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação