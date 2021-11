Emater realiza Empório Sustentável e incentiva a relação direta entre produtor e consumidor

Em dois dias de exposição e comercialização, a Feira do Projeto Empório Sustentável, realizada na quinta-feira (04) e sexta-feira (05), no Escritório Central da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA), em Marituba, Região Metropolitana de Belém, possibilitou a venda direta entre produtores familiares rurais e consumidores, assegurando uma renda extra de até 30% para 46 expositores.

“É excelente uma oportunidade como essa, de vir para cá, vender nosso produto, e contando com o apoio da Emater. Além disso, é uma forma de valorizar a produção do nosso município”, contou a artesã Maria Helena da Silva, 50 anos, de Moju, que trouxe 300 peças para a Feira.

Além de itens artesanais também foram comercializados produtos como hortaliças, mel e derivados, plantas ornamentais, acessórios de casa, e ainda bolos e salgados, entre outros produtos.

“A nossa feira foi um sucesso, com a participação de expositores de vários municípios da região metropolitana de Belém, como também de Barcarena, Moju e Ponta de Pedras; comercializando produtos de hortifrutigranjeiros, artesanato, gastronomia e processados. Vamos iniciar a articulação para a próxima feira, que vai ocorrer no início de dezembro, fazendo parte da programação do aniversário da empresa”, avaliou a técnica da Emater, Luciana Moreira, responsável pelo projeto Empório Sustentável.

O Empório Sustentável – do qual os expositores fazem parte – é um projeto realizado pelo Escritório Regional das Ilhas da Emater, propondo uma alternativa viável à comercialização direta de produtos e à melhoria na renda das famílias, com sustentabilidade ambiental, multiplicando técnicas artesanais e empreendedoras. Atualmente, estão cadastrados 120 produtores familiares no projeto.

“Esses eventos são um grande momento, válido enquanto espaço de visibilidade do trabalho dos expositores e do trabalho conduzido pela Emater, e quem mais se beneficia é o produtor familiar que pode vender sua produção de forma direta ao público”, afirmou Lana Reis, presidente da Emater.

*Texto de Paula Portilho (Ascom Emater)Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação