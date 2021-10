Emater vai realizar oficina para profissionais que atuam no programa Territórios Sustentáveis

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA), através do Núcleo de Metodologia e Comunicação/NMC, vai realizar nesta segunda-feira (18) até o dia 21, uma oficina de assessoramento para 20 técnicos dos escritórios locais de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Água Azul do Norte e Tucumã.

A iniciativa pretende alinhar o trabalho conjunto para implantação de Unidades Demonstrativas em propriedades rurais cadastradas no programa Territórios Sustentáveis, do governo estadual.

O programa Territórios Sustentáveis é um dos quatro pilares estratégicos do Plano Estadual Amazônia Agora, do Governo do Estado, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável no campo.

Foto: Divulgação