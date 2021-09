Embaixada Francesa no Brasil promove evento de como proteger o oceano

A Aliança Francesa de Belém, em parceria com a Embaixada Francesa no Brasil, o Instituto De Pesquisa Para Desenvolvimento, a Fundação Tara Océans, e o Cine Líbero Luxardo, inicia o ciclo cientifico “ Un Océan á Proteger” que será durante o mês de setembro.

O objetivo é promover saberes sobre a proteção dos oceanos, a programação contará com exibições de cinema, debates e reuniões gratuitas, tudo para os visitantes saberem como contribuir para proteger o oceano.

No dia 19 a 21 de setembro será exibido a exposição “plásticos no mar, as soluções estão em terras”, na estação das docas no horário de funcionamento do estabelecimento a partir das 9h da manhã.

Já entre os dias 16 e 21 de setembro será exibido a exposição “Matérias Plástica: vidas selvagens”, no Hall do Cine Libero Luxardo, seguindo no horário de acordo com o estabelecimento.

No dia 20 será debatido no cine Líbero Luxardo, o cine-debate com o instituto de pesquisa para o desenvolvimento, no horário das 17h. depois do cine-debate, as 18h haverá uma visita guiada com o IRD, onde o público fara uma visita pela exposição “Matérias Plásticos: vidas selvagens”, trabalho desenvolvido no Vietnã pela a equipe do instituto.

Foto: Shutterstock

Jornalista: Marina Moreira