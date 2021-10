Embaixador da Finlândia no Brasil visita Barcarena, no Pará

A cidade de Barcarena, no nordeste do Pará, recebeu a visita do embaixador da Finlândia no Brasil.

Jouko Leinonen conheceu na quinta-feira (21) um projeto de desenvolvimento do setor naval, que deve promover a cooperação entre empresas, instituições e serviços.

O embaixador embarcou em uma lancha e conheceu também a área portuária do município.

O projeto foi apresentado pela prefeitura de Barcarena, que planeja desenvolver a região em diferentes setores, aproveitando o potencial portuário e atraindo indústrias da construção naval.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Companhia Docas do Pará