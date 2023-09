Embaixador do Canadá conhece obras e projetos executados em Belém

Estreitar laços entre a Prefeitura de Belém e o Canadá, tendo em vista a realização da Conferência do Clima Nações Unidas, a COP-30, marcada para novembro de 2025. Este foi o objetivo da visita do embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, ao gabinete da Prefeitura de Belém na manhã desta sexta-feira, 1º.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recepcionou o diplomata e apresentou a ele as principais obras estruturantes executadas pela Prefeitura em preparação ao evento internacional. Entre os projetos de urbanização sustentável apresentado ao visitante está o Parque Urbano Igarapé São Joaquim, o avanço das obras da Estrada Nova, a duplicação da avenida Bernado Sayão e o esforço da gestão municipal para garantir a macrodremagem do Mata-Fome.

“Foram apresentadas as características especias de Belém, uma cidade metropolitana, formada por 39 ilhas. A capital paraense é uma metrópole incrustada na floresta. Por isso, o esforço agora é garantir recusos para obras estruturantes para a cidade e também dignificar as pessoas que moram próximo dos rios e valorizar a relação do homem com a natureza”, pontou o prefeito, Edmilson.

O prefeito afirmou ao diplomata que a capital paraense está à disposição para realização de intercâmbio cultural, sobretudo, em relação ao que diz respeito à área de emprego e renda.

Para o embaixador do Canadá, o encontro foi uma oportunidade para conhecer Belém e a sua “importância não só para o Brasil, mas também ao Pará, que por causa da COP-30 está em evidência também por sua diversidade natural”.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Agência Belém