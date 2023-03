Embalada pela primeira vitória no Parazão, a Tuna busca novo triunfo, agora pela Copa do Brasil

A Tuna Luso do técnico Josué Teixeira estreia na Copa do Brasil de 2023 nesta quarta-feira, 1º de março. Hoje, a Águia do Souza enfrenta o CSA-AL pela primeira fase da competição, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém, às 15h30. A partida será levada ao público por meio da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Como o CSA tem melhor colocação no ranking da CBF, joga pelo empate. Com isso, a única chance de a lusa avançar na competição é vencer o confronto com os alagoanos O apoio da torcida paraense é de muita importância para o sucesso da Cruz de Malta no Souza.

Animado pela primeira vitória no Parazão, após bater o Caeté por 1 a 0, na manhã do último sábado, 25, o técnico Josué Teixeira está bem mais confiante para o jogo contra o CSA. A tranquilidade é total no Souza.

A equipe alagoana atravessa uma crise desde o final da temporada de 2022. No Campeonato Alagoano, não conseguiu sequer uma das quatro vagas para as semifinais da competição, situação que não ocorria desde a eliminação precoce na edição de 2014.

O time tem dois jogadores do torcedor paraense: Celsinho, que atuou pelo Clube do Remo, ano passado, e Tomás Bastos, pelo Paysandu, em 2019.

Na Copa do Brasil de 2022, a Tuna chegou até a segunda fase, quando foi eliminada pelo Ceará, em Fortaleza. Antes, venceu o Novorizontino, no Mangueirão, por 1 a 0. No jogo desta tarde vale a premiação nada desprezível de R$900 mil da CBF.

A diretoria tunante definiu os valores dos ingressos para o duelo único contra a equipe alagoana. Os bilhetes estão sendo comercializados pelo preço de R$ 20 inteira e R$ 10 meia, exclusivamente na secretaria da sede social do clube, na avenida Almirante Barroso.

Ficha Técnica

Copa do Brasil

Tuna Luso – PA x CSA – Al

Local: Estádio Francisco Vasques, o Souza – PA

Hora: 15h30

Árbitro – Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes – Celso Luiz da Silva (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

4º Árbitro – Ignacio José de Almeida Pedro (PA)

Tuna

Jader; David, Dedé, Trindade e Garagau; Alisson, Felipe Recife e Whelton; Bruno, Sílvio e Wallacer

Técnico – Josué Teixeira

CSA

Dalberson; Celsinho, César, Xandão e Pará; Bruno Matias, William Oliveira, Tomas Bastos e Geovanne; Kaio Nunes e João Felipe

Técnico- Vinícius Bergatin

Imagem: Luis Carlos/Asco/TLB