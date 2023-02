Embalado, Brasil bate Venezuela e segue 100% no hexagonal

Invicto no Sul-Americano Sub-20, o Brasil está cada vez mais perto de garantir vaga no Mundial da categoria. Na noite desta sexta-feira, o selecionado brasileiro encarou a Venezuela e, após deslanchar na segunda etapa, venceu por 3 a 0.

Com o resultado, a equipe comandada por Ramon Menezes emplaca a segunda vitória consecutiva, soma seis pontos e lidera o hexagonal final com 100% de aproveitamento.

Em ótimo segundo tempo, “Roque, Andrey & Cia” fazem mais uma vítima

Os primeiros 45 minutos foram de leve superioridade da Venezuela. Bem distribuída em campo, La Vinotinto surpreendeu o time brasileiro e controlou as ações na maior parte do tempo.

O controle venezuelano, entretanto, não foi agudo o suficiente para criar grandes problemas para o goleiro Mycael, que trabalhou uma única vez na etapa inicial. Aos 38, Romero recebeu pela direita e cruzou na medida para Kelsy, que testou firme e parou em grande defesa do camisa 1 brasileiro.

Com dificuldade para impor seu jogo, o Brasil só conseguiu responder nos acréscimos. Aos 47, Vitor Roque apareceu na área após cruzamento da esquerda e cabeceou no canto. Atento, Benítez se esticou todo e manteve o zero no placar.

Na volta do intervalo, o time brasileiro, enfim, encaixou seu jogo e não demorou para inaugurar o marcador em Bogotá. Logo aos quatro, o vascaíno Marlon Gomes enfiou linda bola para Vitor Roque, que, frente a frente com o goleiro, fez mais uma vítima no Sul-Americano: 1 a 0.

O gol canarinho foi um verdadeiro balde de água fria para a Vinotinto, que sentiu o golpe e viu o Brasil tomar conta do jogo. Aos 24, Giovane teve a chance de ampliar em chute de fora, mas Benítez protagonizou mais uma boa defesa.

Na reta final, a Venezuela ainda ameaçou uma reação, mas acabou oferecendo espaços para os brasileiros, que aproveitaram a oportunidade e resolveram a partida.

Aos 40, após boa jogada de André pela direita, Pedrinho recebeu na área e fez o segundo. Cinco minutos depois, Andrey Santos aproveitou sobra na área e deu números finais à partida: 3 a 0.

