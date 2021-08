Embalado de vitória em Casa contra o Vasco, Remo quer jantar o Confiança

Pronto para encarar o Confiança pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. É assim que está o elenco do Clube do Remo depois do treino desta segunda-feira, 16. A partida contra o Dragão está marcada para essa terça-feira, 17, a partir das 19h, na Arena Batistão, em Aracaju. O duelo terá transmissão de A Província do Pará e Super Rádio Marajoara AM-1.130, por meio dos “Titulares do Esporte” com a Rede Marajoara de Comunicação, patrocínio do Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos.



O Remo vem embalado com a poderosa vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Baenão, sexta-feira passada, 13. O resultado manteve a equipe na 13ª colocação com 23 pontos. Uma vitória longe de Belém vai manter o time distante da zona de rebaixamento, além de aproximar da primeira parte da tabela neste final de turno.



Na partida de amanhã, o técnico paraense Felipe Conceição terá alguns desfalques importantes. O zagueiro Romércio e os meias-atacantes Erick Flores e Matheus Oliveira foram vetados. O trio titular está em recuperação de lesão.



Desta forma, Suéliton deve fazer a dupla de zaga com Kevem. Lucas Tocantins fica com a vaga de Flores. Felipe Gedoz, que volta de suspensão, fica no lugar de Matheus Oliveira na armação. Sendo assim, Victor Andrade pode ser deslocado para a ponta direita, com Renan Gorne como centroavante.

Outro disponível é o meia Marcos Júnior, que esteve impedido de enfrentar o Vasco por questões contratuais. Por outro lado, o volante Pingo está suspensão e não viajou. O lateral-direito Wellington Silva, o zagueiro Fredson e o volante Lucas Siqueira, também contundidos, seguem fora do time.

Depois de encarar o Confiança, o Remo recebe o CRB, pela 20ª rodada da Segundona do Brasileiro. Essa partida será no próximo sábado, dia 21, às 21h, no Baenão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Vinícius; Thiago Ennes, Suéliton, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Arthur e Felipe Gedoz; Victor Andrade, Lucas Tocantins e Renan Gorne.

Reprodução: Remo/TV