Embarcação com piloto inabilitado empurrava três balsas com madeira no rio Maguari

Um carregamento de toras de madeira foi apreendido por policiais do Comando de Policiamento Ambiental perto do distrito de Icoaraci, em Belém. O empurrador da balsa era comandado por uma pessoa sem habilitação para exercer esse tipo de atividade. A informação foi prestada pelo novo comandante do Comando de Policiamento Ambiental do Pará, coronel Antônio Cavalcante, que tem 29 anos de experiência na linha de frente da Polícia Militar, atuando principalmente na área ostensiva de combate à criminalidade nas ruas e que, agora, tem como principal frente de trabalho, o combate à fonte dos crimes ambientais, visando reduzir as ações ilegais no Estado.



Segundo o Coronel Cavalcante, a guarnição fazia patrulhamento na área de Icoaraci, quando abordou o comboio com três balsas que se dirigia ao porto Fortimber. O empurrador “Felipe Rodrigues” era pilotado por um funcionário inabilitado. Para completar, os policiais checaram a documentação da madeira, oportunidade em que constataram que a embarcação estava fora de rota.



Deste modo, foram acionadas a Delegacia Especializada em Meio Ambiente – Demapa e a Marinha do Brasil. O tenente Fabio procedeu a notificação que também foi apresentada ao delegado Goldemberg, da Dempa. Em seguida, a Guarnição Fluvial com a Marinha e a Polícia Civil fizeram a condução dos envolvidos para os procedimentos de praxe.



A guarnição fluvial tinha o comando do Tenente D. Oliveira e era integrada pelos sargentos Dias e Alcides, além do cabo Alan, todos da Polícia Militar do Pará.

Ainda conforme informações do coronel Cavalcante, a carga de madeira estava toda regular, o problema apresentado estava apenas com o piloto inabilitado, o que poderia provocar sérios acidentes nos rios em torno de Belém, a exemplo de outros que já ocorreram, inclusive causando danos ao patrimônio público, como acidente com os pilares da ponte sobre o rio Maguari, que interliga a ilha de Outeiro ao continente.

Imagens: Ascom/P