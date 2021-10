Embarcação explode e deixa ao menos 5 feridos no Marajó

Tonel de combustível explodiu e ocasionou o acidente. Vítimas foram resgatadas por helicóptero que veio do Amapá.

Embarcação que transportava combustível entrou em chamas na tarde desta sexta-feira (8), após um dos tonéis com óleo explodir. O barco estava no porto de Igarapé-Miri, localizado no município de Chaves, no Marajó. Segundo informações do governo do Pará, ao menos cinco pessoas ficaram feridas.

O fogo se espalhou e atingiu outras embarcações que estavam ao redor. O governador do estado, Hélder Barbalho, informou por meio de rede social que já foi notificado do acidente e que acionou os órgãos competentes para dar assistência emergencial às vítimas.

Segundo a prefeitura de Chaves, não houve mortes e os feridos foram socorridos e transportados para Macapá (AP), por meio de um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que articulou, junto ao governo do Amapá, o primeiro atendimento das seis vítimas do acidente. A secretaria enviou uma equipe técnica para Macapá, de onde seguirão para o resgate.

A equipe deve retornar ao Amapá até que os pacientes estejam estabilizados e possam ser transportados a Belém. O quadro clínico das vítimas não foi divulgado.

Esta matéria está sendo atualizada

Fonte G1