Embarcação naufraga e mata três pessoas em Tucuruí

Uma fatalidade, nas águas do Rio Tocantins, ceifou a vida de três pessoas no último domingo (9).Uma embarcação com 12 passageiros acabou virando por conta das fortes chuvas.

O acidente aconteceu por volta das 21h, no Lago da Usina Hidreletrica de Tucuruí. Nove pessoas foram resgatadas ainda com vida e três pessoas da mesma família acabaram falecendo.

De acordo com informações 8º Grupamento de Bombeiros Militar – GBM, a embarcação tinha capacidade para transportar até 25 passageiros e o condutor já estava habituado a fazer a travessia na região das ilhas.

Fonte: Portal Debate com informações do Portal Energia 97 5 e Brasiltv