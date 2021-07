Embarcação naufraga na Pedra do Peixe, o Ver-o-Peso

A Capitania dos Portos do Pará e Amapá foi acionada na manhã desta quinta-feira, 08, para dar assistência à uma situação de naufrágio na Doca do Ver-o-Peso, mais precisamente, na Pedra do Peixe. Um barco pesqueiro fez água e adernou por volta das 6h. Não houve vítimas, porém, as causas do incidente serão apuradas pelo órgão oficial da Marinha.



No momento do naufrágio a maré vazava. A tripulação lutou, mas não foi possível evitar que o barco sentasse ao fundo, situação que tende a piorar, com maiores prejuízos a partir da alta da maré, o que está previsto para acontecer até às 11h.



Havia comentários no Ver-o-Peso que a embarcação já vinha apresentando problemas com entrada de água em ponto de calafetação, que se agravaram ao ancorar no porto.

Não havia detalhes quanto a possíveis prejuízos com a carga de peixe transportada pela embarcação acidentada.

O Corpo Militar de Bombeiros também se fez presente no local para ajudar no resgate da embarcação.

Foto: Reprodução de Oliberal.com