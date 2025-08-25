Embarcação com fiéis afunda no Pará após celebração religiosa; buscas continuam

Uma tragédia abalou a comunidade religiosa no Pará na tarde de domingo (24): uma embarcação que transportava fiéis de volta de uma celebração religiosa naufragou no rio Pará, próximo à cidade de Belém. O acidente resultou em pelo menos 14 mortes e dezenas de desaparecidos, gerando comoção e preocupação nas autoridades locais.

A embarcação, que havia participado de uma festa religiosa na Ilha de Cotijuba, naufragou durante o retorno à capital paraense. Segundo relatos de sobreviventes, o barco foi atingido por uma tromba d’água, fenômeno meteorológico que provocou ventos fortes e ondas inesperadas, fazendo com que a embarcação virasse.

Investigações preliminares indicam que a embarcação não possuía autorização para realizar o transporte de passageiros. A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) já havia notificado a empresa responsável pela embarcação sobre a irregularidade, mas o transporte continuou sendo realizado sem as devidas licenças.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Defesa Civil foram acionadas para as buscas e resgates. Até o momento, dezenas de pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para unidades de saúde da região. As autoridades seguem trabalhando intensamente para localizar os desaparecidos e identificar as vítimas fatais.

A tragédia gerou grande comoção na comunidade religiosa e na população em geral. Diversas manifestações de solidariedade têm sido registradas, com pessoas oferecendo apoio às famílias das vítimas e às equipes de resgate. A Prefeitura de Belém decretou luto oficial de três dias em respeito às vítimas do naufrágio.

Imagem: Redes Sociais