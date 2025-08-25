segunda-feira, agosto 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Embarcação com fiéis afunda no Pará após celebração religiosa; buscas continuam

Uma tragédia abalou a comunidade religiosa no Pará na tarde de domingo (24): uma embarcação que transportava fiéis de volta de uma celebração religiosa naufragou no rio Pará, próximo à cidade de Belém. O acidente resultou em pelo menos 14 mortes e dezenas de desaparecidos, gerando comoção e preocupação nas autoridades locais.

A embarcação, que havia participado de uma festa religiosa na Ilha de Cotijuba, naufragou durante o retorno à capital paraense.  Segundo relatos de sobreviventes, o barco foi atingido por uma tromba d’água, fenômeno meteorológico que provocou ventos fortes e ondas inesperadas, fazendo com que a embarcação virasse.

Investigações preliminares indicam que a embarcação não possuía autorização para realizar o transporte de passageiros.  A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) já havia notificado a empresa responsável pela embarcação sobre a irregularidade, mas o transporte continuou sendo realizado sem as devidas licenças.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Defesa Civil foram acionadas para as buscas e resgates.  Até o momento, dezenas de pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para unidades de saúde da região.  As autoridades seguem trabalhando intensamente para localizar os desaparecidos e identificar as vítimas fatais.

A tragédia gerou grande comoção na comunidade religiosa e na população em geral.  Diversas manifestações de solidariedade têm sido registradas, com pessoas oferecendo apoio às famílias das vítimas e às equipes de resgate.  A Prefeitura de Belém decretou luto oficial de três dias em respeito às vítimas do naufrágio.

Imagem: Redes Sociais

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Mais de 5 mil CNHs aguardam retirada no Detran do Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315