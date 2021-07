Embarcação naufragou na baía do Guajará, em Belém

Uma embarcação de pequeno porte naufragou nesta quinta-feira (1), na baía do Guajará, em Belém. De acordo com testemunhas, passageiros de outros navios que passavam pelo local momentos após o acidente, um navio acabou atropelando o barco que tentava atravessar a baía. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital.

Ainda segundo testemunhas, o navio que transportava passageiros, saiu do Porto do Arapari e estava indo para a cidade de Macapá, no Amapá, quando acabou atropelando o barco.

A Capitania dos Portos confirmou o acidente e informou que uma equipe de inspeção naval foi encaminhada ao local. Segundo a Capitania, as duas embarcações foram notificadas e será instaurado um inquérito para apurar as possíveis causas do acidente.

Fonte: G1 PA — Belém