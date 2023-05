Embarcação que fazia pesca ilegal de lagosta é apreendida pela Marinha na costa do Amapá

A Marinha do Brasil apreendeu uma embarcação que realizava pesca ilegal de lagostas na costa do Amapá. Foram cerca de uma tonelada do crustáceo, da espécie vermelha, além de três mil metros de redes e 25 pares de boias de pesca. O barco pesqueiro foi abordado em alto-mar no dia 10 de maio, a 270 milhas náuticas (500 quilômetros) de Macapá (AP). O Navio-Patrulha (NPa) “Guarujá” conduziu a embarcação até o cais da Capitania dos Portos do Amapá, em Santana (AP). O deslocamento durou dois dias.



O barco pesqueiro, registrado no porto de Camocim, no Ceará, utilizava equipamentos de pesca não permitidos. Nenhum dos sete tripulantes possuía habilitação para conduzir a embarcação.

O NPa “Guarujá” participa da operação “PatNav Norte”, realizada nos litorais do Pará e Amapá, em parceria com agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O objetivo da operação é fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos em águas jurisdicionais brasileiras.



“A presença constante de meios navais na área marítima próxima à foz do rio Amazonas é essencial para melhores condições de segurança do Arco Norte. A ação também colabora para a manutenção e o incremento da segurança do tráfego aquaviário”, afirma o Capitão de Mar e Guerra Ondiara Barbosa, Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte.

A carga de lagosta apreendida foi doada ao Projeto Mesa Brasil Sesc, que contribui para a garantia da segurança alimentar de pessoas em vulnerabilidade social.

NAVIO-PATRULHA “GUARUJÁ”

Incorporado à Marinha do Brasil em 30 de novembro de 1999, o Navio-Patrulha “Guarujá” está subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte. Com 46,5m de comprimento, 7,5m de boca (largura) e 2,3m de calado (distância entre a superfície da água e a quilha, ponto mais baixo do navio), é equipado com um canhão 40mm e duas metralhadoras 20mm. Sua tripulação é composta por 28 militares.



O navio atua nos rios da Amazônia e nos litorais do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA), com autonomia para navegar durante duas semanas, sem a necessidade de paradas para reabastecimento.



Imagem: Ascom/Marinha do Brasil