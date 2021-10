Embora menor, Santarém mantém saldo de empregos em setembro, aponta Caged

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que nos últimos 12 meses o município de Santarém registrou um saldo positivo de 3.105 postos de trabalhos. Os dados foram coletados no período de setembro de 2020 a agosto de 2021.

Em setembro, Santarém registrou novamente saldo positivo de 361 postos de trabalhos mantidos. Foram 1.360 admissões contra 999 demissões.

No mês passado, o setor de serviços, a exemplo dos meses anteriores, também liderou em número de empregos formais com saldo positivo de 169 vagas. O comércio ficou com 127 novos postos de trabalhos. O setor da agropecuária foi o que registrou o menor número: 05 postos.

O resutado deste mês é menor que o registrado em agosto, quando o Caged contabilzou um saldo positivo de 452 postos de trabalhos. Foram 1.389 admissões contra 937 desligamentos.

No perídio dos últimos 12 meses foram feitas 13.611 admissões contra 10.506 desligamentos. A maioria dos setores econômicos do município apresentou crescimento de empregos formais com destaque para o setor serviços, que criou 1.468 novas oportunidades de trabalhos, seguido do setor comércio com a geração de 1.406 vagas e do setor da indústria em geral com a geração de 302 postos de trabalhos. A maior queda foi registrada no setor da construção que teve a perda de 45 postos, seguido do setor da agropecuária com 26 vagas a menos.

A geração de empregos formais em Santarém este ano, de janeiro a agosto, também mostra saldo positivo na geração de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram 9.036 admissões contra 7.161 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.875 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (jan-ago/2020), a situação foi inversa, pois houve queda de empregos formais em Santarém. Foram feitas naquela oportunidade, 5.989 admissões contra 6.187 desligamentos com um saldo negativo de 198 postos de trabalhos.

Fonte: O Estado Net