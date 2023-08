Emerson Sheik sofre tentativa de assalto: “Virou bagunça”

O ex-jogador de futebol, Emerson Sheik, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (25), para fazer um desabafo após sofrer uma tentativa de assalto na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele deu detalhes do ocorrido e apontou que foi abordado por um menor de idade. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Olha o que aconteceu na minha cidade, no lugar onde moro há 20 anos: um menino de 10 anos de idade tentou pegar o meu celular. Então, galera, na boa, fiquem ligados na Barra da Tijuca. Eu não estou acreditando nisso – falou.

E acrescentou:

– E isso é Barra da Tijuca, tá? Antes eles ficavam ali no centro do Rio. Agora, esquece. É Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon… virou bagunça.

Fonte: Pleno News/ Foto: Eduardo Martins / AgNews