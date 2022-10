Emily Garcia arma plano para esconder crise no casamento

Influenciadora viajará para a Disney na intenção de mostrar que está tudo bem

Golpe de sorte? Nem tanto. Nos próximos dias Emily Garcia viajará para a Disney junto de Babal Guimarães. O passeio já estava marcado há muito tempo e vem no momento mais oportuno possível, exatamente quando ela mais precisa mostrar que está tudo bem com seu casamento. Mas a realidade é completamente outra. A coluna LeoDias descobriu que tudo já foi planejado, então, prepara-se para a enxurrada de fotos e vídeos em “momentos felizes” ao lado do marido e exaustivas frases de superação.

Fontes da coluna garantem que a influenciadora está radiante com a conquista de seguidores que obteve nos últimos dias, desde que promoveu uma briga pública com Carlinhos Maia. Como prova disso, nesta terça-feira (13/10) ela comemorou os 11,6 milhões no Instagram. Um vídeo romântico (e antigo) do casal também foi publicado por ela. A legenda diz: “O nosso amor é maior que tudo, principlamente a nossa família”. Babal, por sua vez, permanece sumido da redes.

Carlinhos Maia e Emily Garcia

Emily Garcia e Babal Guimarães (Reprodução: Instagram)