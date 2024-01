Emissão do Passe Fácil e Educação para o Trânsito são ofertados na Belém Cidadã

Como parte das comemorações do aniversário de 408 anos da capital paraense, a Prefeitura de Belém ofereceu neste domingo, 14, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) serviços de emissão de Passe Fácil (meia-passagem, sênior e especial), emissão de credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência (PCD) aos moradores da Comunidade Nova Vida, no bairro de Aguas Lindas.

A Semob foi um dos 12 órgãos da Prefeitura que esteve presente na Ação Belém Cidadã. A Superintendência promoveu também dinâmicas lúdicas de educação para o trânsito para as crianças, por meio de um jogão educativo.

Facilidade para o cidadão – Os serviços de emissão de Passe Fácil e de credenciais de estacionamento foram executados pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (COAU) da Semob, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel). Muitos membros da comunidade ficaram satisfeitos pelos serviços estarem perto de suas casas, já que o deslocamento para chegar no local da ação, além de ser mais fácil, também favorece a economia de tempo e dinheiro de passagem no transporte.

A coordenadora da COAU, Patrícia Ellen da Conceição, comenta que “os usuários do transporte coletivo, por algum motivo, têm dificuldade de se deslocar até os nossos postos de atendimento e solicitar os passes e a credencial. E hoje estão tendo acesso facilitado aos seus direitos nesta ação”.

“Isso foi ótimo. Não dava pra deixar passar a oportunidade. Não precisei ir muito longe. Fora a questão financeira, né, porque economizei na passagem”, comentou a diarista Maria Joana, que também é estudante e correu para solicitar a meia-passagem, aproveitando que o serviço estava tão perto de casa.

Já a aposentada Maria de Nazaré buscou se informar sobre como emitir o Passe Especial para o marido. Ela elogiou o atendimento que recebeu e agradeceu pelo passo a passo explicado. “Esclareceu todas as minhas dúvidas. Agora sei todos os documentos que preciso ter em mãos e como conseguir o passe”, disse.

“É muito importante o órgão vir no bairro, é muito melhor para nós. Vim para poder solicitar a meia-passagem para o meu filho e garantir esse direito dele”, comentou Leidiane Souza, que acompanhava o filho Isaac.

Educação para o trânsito – As crianças que acompanharam os pais e responsáveis na ação da Prefeitura também puderam aprender sobre comportamentos seguros no trânsito, enquanto se divertiam no jogão educativo, sob as orientações da equipe de educação para o trânsito da Semob.

O agente de trânsito, Ércio Costa, que faz parte da equipe de educadores, explicou que as crianças são guiadas pelo jogo, que tem o formato de um grande tabuleiro, oferecendo dinamicidade ao aprendizado delas, que precisam responder corretamente às perguntas e desafios propostos para avançarem até o final do jogo. Segundo ele, “é importante que desde cedo a criança saiba como se proteger e a fazer o certo no trânsito. Elas acabam corrigindo a família quando percebem algo errado, como não usar o cinto de segurança”.

Conforme o jogo avançava, as crianças puderam testar seus conhecimentos sobre o trânsito e aprender sobre segurança viária. Entre as lições aprendidas pelos pequenos, estava o significado das cores do semáforo, a importância dos equipamentos de segurança obrigatórios ao dirigir e os deveres de cada um envolvido no trânsito para que todos trafeguem com segurança.

Genivaldo Sodré foi à ação acompanhado dos filhos, Cristofe e Isaías, e observou de perto enquanto os pequenos brincavam no jogão educativo. “Eles aprendem isso em casa, porque também jogamos em família esse tipo de perguntas e respostas e aqui isso serve de reforço. É bom que eles aprendam sobre trânsito desde cedo. Eu também aprendi bastante e gostei muito da dinâmica”, comentou.

A equipe de educação para o trânsito também deu orientação sobre segurança viária para as pessoas que participavam da ação da Prefeitura, enquanto aguardavam outros atendimentos. Foram entregues materiais educativos, com dicas de como se comportar no trânsito para assegurar a própria segurança e também do próximo, independente do papel que está desempenhando, seja de pedestre, ciclista ou condutor de carro ou moto.

Atendimentos – Ao todo a Semob realizou 221 atendimentos ao longo da Ação Belém Cidadã. Desse total, 153 foram abordagens de educação com uso do jogão e entrega de materiais; 25 solicitaram a emissão de meia-passagem; cinco para emissão do Passe Sênior; quatro agendamentos para Passe Especial; uma solicitação de credencial de vaga de estacionamento para PCD; 10 casos de biometria facial e 23 solicitações de informação em geral.

Texto: Amanda Mardock

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob