Emissão gratuita de documentos em Ananindeua e Belém

O Governo Do Estado Do Pará, através da fundação ParáPaz, e em parceria com diversos órgãos estaduais promove serviços gratuitos de cidadania neste final de semana nos municípios de Ananindeua e Belém. Interessados em participar da ação devem comparecer com seus documentos pessoas (Identidade e CPF), certidão de nascimento mais duas fotos 3×4, título de eleitor, cartão do sus e comprovante de residência.

Será oferecido emissão de 1° e demais vias da carteira de identidade, 2ª via de certidão de nascimento, 2° via de CPF; orientação jurídica; consultas médicas; testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais; vacinas contra H1N1, HPV e tríplice viral; orientação sobre higiene bucal, e entre outros atendimentos.

A ação acontecerá na Escola Manoel Leite Carneiro, em Belém, neste sábado (11) das 8h às 14h, e no domingo (12), o serviço será oferecido na Escola André Avelino, em Ananindeua também no horário das 8h às 14h.

Foto: portal Batalha