Emmanuel Macron anuncia envio de mísseis para a Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (11) um reforço da assistência militar à Ucrânia, com o envio de mísseis de alcance médio do tipo Scalp, que devem possibilitar “a defesa de seu território”. O chefe de Estado justificou esse passo pela situação do conflito no terreno e pela contraofensiva ucraniana na busca de recuperar território ocupado pela Rússia.

– Serão novos mísseis para poder bombardear e profundidade para permitir a Ucrânia defender seu território – garantiu Macron, que divulgou a informação na chegada à cúpula da Otan, em Vilnius, na Lituânia.

Os Scalp são a versão britânica dos Storm Shadow, que Londres entregou para Kiev meses atrás. Eles são disparados a partir de aviões e têm um peso de 1.300 quilos e um alcance máximo de 560 quilômetros.

Sobre a cúpula, que vai ocorrer até esta quarta (12), além de parabenizar o acordo para que a Suécia seja integrada como nova integrante da Otan, Macron destacou que o importante é “enviar uma mensagem de apoio à Ucrânia, da unidade da Otan, além da determinação para afirmar que a Rússia não pode e não deve ganhar essa guerra”.

Macron, que era um dos líderes ocidentais mais conciliadores com Vladimir Putin, antes da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, tem adotado uma postura cada vez mais firme com Moscou nos últimos meses.

O governo da França divulgou, na semana passada, que o país trabalha com outros em um mecanismo de garantias de segurança com caráter duradouro para a Ucrânia, na medida em que Kiev não pode integrar neste momento a Otan e seu escudo protetor, para não arrastar todos os integrantes do bloco para uma guerra com a Rússia, que é uma potência nuclear.

Esse mecanismo, que até agora tem contornos vagos, é, sobretudo, uma mensagem em direção a Putin, para dizer a ele que os aliados de Kiev seguirão apoiando a Ucrânia pelo tempo que for necessário, inclusive, por anos.

*EFE

Fonte: PLeno News/ Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER