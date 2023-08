Emoção: Após cirurgia de emergência, mãe encontra filha recém-nascida pela primeira vez

“Tudo foi muito rápido; parecia aqueles filmes. Eu tive duas paradas cardíacas e hemorragia aguda. Eu renasci”, disse Rayane Pereira, 30 anos, após ser atendida emergencialmente no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS). Ela foi transferida de Rurópolis, no dia 18 de agosto e precisou passar por uma cirurgia de grande porte após complicações na cesariana. Com o sucesso cirúrgico, a paciente recebeu alta no último sábado, 25. Ao retornar para Rurópolis, Rayane teve a oportunidade de conhecer a filha recém-nascida, que havia ficado na cidade durante sua recuperação.

A gravidade do caso da paciente foi percebida no momento do parto cesariano em Rurópolis. O ginecologista Alberto Barbosa, ao iniciar o procedimento, deparou-se com o acretismo placentário, em que a placenta adere profundamente ao útero ou a outros órgãos. Neste momento, o cirurgião Vinicius Savino, que atua no HMS, foi contactado.

“Ele me ligou pedindo ajuda com urgência. Orientei para trazê-la ao Hospital, e tudo foi providenciado para a chegada dela à unidade. Ela chegou em estado grave”, conta o médico do HMS.

Rayane foi levada de ambulância ao HMS. No centro cirúrgico do Hospital Municipal, os médicos conseguiram estabilizá-la. A intervenção, envolvendo a retirada parcial e reconstrução de órgão, foi conduzida em parceria entre a equipe do HMS e o obstetra de Rurópolis.

Após uma recuperação bem-sucedida, Rayane teve alta médica e falou sobre a ansiedade para encontrar a filha recém-nascida.

“Sou muito grata a Deus, aos médicos e a todos que me apoiaram neste momento desafiador. Estou ansiosa para ver minha bebê que ficou na minha cidade; não consegui nem ver o rosto dela. Parecia algo saído de um filme, só me lembro de que estava em uma situação muito difícil”, contou Rayane momentos antes de voltar para Rurópolis.

Já em casa, depois dos desafios enfrentados no hospital, Rayane pôde finalmente ter nos braços a filha recém-nascida.

“O reencontro com minha bebê foi uns dos momentos mais esperados da minha vida. Estou muito feliz”, relatou.

O Dr. Savino comemorou o sucesso do procedimento realizado no HMS.

“Ver Rayane se recuperar e receber alta é extremamente gratificante. É um lembrete de porque escolhemos essa profissão: para fazer a diferença na vida das pessoas e proporcionar esperança mesmo nas situações mais difíceis”, expressou.

O Dr. Hélio Cabral, chefe da Obstetrícia do HMS, destacou que “a recuperação de Rayane exemplifica a importância de uma equipe médica dedicada e preparada, tendo em vista que o acretismo placentário é uma das situações mais graves e dramáticas dentro da obstetrícia, onde a paciente perde mais da metade do seu volume sanguíneo, e a equipe agiu rapidamente, com o manejo cirúrgico adequado, salvando assim a vida desta mãe. Estamos extremamente satisfeitos com a recuperação dela e o reencontro com sua filha”, disse.

Imagem: Agência Santarém