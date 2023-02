Emoção e gritos de alegria marcam o resultado do Prosel 2023 da Uepa

Os gritos de alegria, abraços emocionados e muita comemoração dos calouros aprovados no Processo Seletivo – Prosel 2023 da Universidade do Estado do Pará – Uepa marcaram o sábado de carnaval deste ano. A transmissão do Resultado do Prosel 2023 contou com a tradicional coletiva de imprensa na reitoria da Uepa.



Às 10h, a vice-reitora, Ilma Pastana, tocou a buzina que liberou a entrega do listão para as rádios presentes e nos links on-line. Ao todo, 97,61% das 3.768 vagas ofertadas foram preenchidas. A previsão é que no dia 28 de fevereiro, o edital de matrícula seja disponibilizado no site da Uepa. O documento orienta todo o processo e traz a lista de documentos necessários para os calouros. As aulas iniciam no dia 20 de março.



O vestibular contou com mais de 52 mil inscritos, que concorreram a vagas em 31 cursos de graduação, ofertados na capital e no interior do estado. Do total de vagas ofertadas, 1.195 foram preenchidas por candidatos de cotas socioeconôm

icas, 706 de cotas étnico-raciais e 1.777 nas vagas gerais, totalizando 3.678 preenchidas.

Além de Ilma, o titular da Pró-reitoria de Graduação – Prograd, Ednalvo Campos, e o Pró-reitor de Gestão e Planejamento, Carlos Capela, participaram da coletiva que antecedeu a imprensa para a divulgação do resultado.



Pastana reforçou a importância de promover a inclusão para viabilizar acesso assegurado à Instituição.



“O processo deste ano tem como marca as costas étinoco-raciais. A Universidade completará 30 anos em 2023, e temos orgulho em trabalhar em prol da inclusão. Estamos trabalhando nos últimos meses incessantemente, buscando viabilizar ações relacionadas à mulher, aprovamos uma resolução contra o assédio, aprovamos as cotas étnico raciais e neste ano, avançamos para promover as cotas para pessoas com deficiência PCD”, afirmou Ilma.



De acordo com o pró-reitor de Gestão e Planejamento, Carlos Capela, “a Universidade trabalha para receber os calouros nos 21 campi em todo o Estado, estando presente em praticamente todas as regiões de integração do Pará, de forma física ou com unidades administrativas”.

CALOUROS 2023

Com a pontuação de 909,02, Felipe Gandra Moreira foi o primeiro colocado do Prosel Uepa 2023, concorrendo a uma vaga ao curso de Medicina em Belém. Ana Sarah de Souza com 907,70, e Kaike Eduardo da Silva Lobo com 905,54, ocuparam a segunda e terceira colocação respectivamente para o curso de Medicina em Belém.

DEDICAÇÃO

Mais uma etapa vencida, mais um obstáculo ultrapassado. Esse é o sentimento dos novos calouros Uepa que marcaram presença na listagem dos aprovados no Prosel 2023. A espera pelo resultado foi intensa e muitos estudantes estiveram no prédio da Reitoria da Uepa, no bairro do Telégrafo, para acompanhar a divulgação, em clima de expectativa e ansiedade. Layza Belo Neto, de 17 anos, foi aprovada em Ciências Biológicas, esteve presente com sua família e festejou com ovo e trigo.



“É uma experiência muito boa e eu fico muito feliz, porque era o meu sonho passar nesse curso. O último ano foi muito difícil. A pressão por passar no Enem, o nervosismo e a tensão nos estudos, além dos problemas de saúde que aparecem no caminho atrapalham bastante, mas no fim, deu tudo certo, e pude comemorar minha aprovação”, afirmou Layza.



O tradicional mural com o listão afixado voltou este ano e mexeu com os nervos de quem aguardava o resultado presencialmente. Os calouros aprovados celebraram a conquista ao som da bateria dos Búfalos, a atlética do curso de Medicina. A comemoração foi intensa, temperada com ovos, trigo e colorífico.



Para os calouros, a aprovação representa muito mais do que o resultado de uma prova. É o início de uma nova fase da vida, repleta de oportunidades, desafios e aprendizados cruciais para a construção de seus futuros, seja como profissionais ou pesquisadores.



Cotas Raciais

Uma das novidades no processo de matrícula deste ano será a validação dos calouros aprovados dentro das cotas destinadas à alunos negros e indígenas. A Comissão de Heteroidentificação fará a verificação da autodeclaração e entrega dos documentos comprobatórios. A comissão é composta por representantes da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Diretoria de Controle Acadêmico (DCA), Núcleo de Formação Indígena (Nufi) e Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (Neab) da Uepa, além de representantes de movimentos negros e indígenas.



A Uepa espera receber 706 estudantes classificados pela reserva de vagas, sendo o primeiro ano em que o Prosel adere às cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação.

Imagens: Agência Pará de Notícias