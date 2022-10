Emoção na Basílica e nas ruas de Belém na véspera do Círio de Nazaré

Logo que se encerrou o Círio Fluvial, que contou com a ilustre presença do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi elevada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correa e entregue ao prefeito municipal de Belém Edmilson Rodrigues, como é de lei. Ali iniciava a Motorromaria, quando a santa é levada da Escadinha do Cais do Porto pela Avenida Presidente Vargas até a capela do Colégio Gentil Bittencourt, de onde, logo mais, sairá na Trasladação para a Catedral Metropolitana de Belém, para a Procissão do Círio de Nazaré, amanhã, domingo, 09.



Pelas ruas, a multidão observando toda a movimentação, fazendo orações com pedidos de graças e agradecimentos por todo percurso. Na chegada da imagem ao Colégio Gentil Bittencourt, a imagem foi elevada, fazendo a bênção de encerramento de mais essa etapa da programação de romarias do Círio de Nazaré. A missa de abertura da Trasladação está programada para 16h.

DESCIDA DO GLÓRIA

Enquanto todas essas coisas se realizavam, o interior da Basílica Santuário de Nazaré estava lotado de fieis. Eles vieram de toda parte para participar da solenidade de descida da Imagem Original do Glória da Basílica. A imagem achada pelo caboclo Plácido nos anos de 1.700 é retirada do Glória, e fica mais perto da comunidade católica, no altar mor do templo.



A solenidade foi presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa na presença de dezenas de padres e diáconos que estavam aguardando esse momento solene. A imagem original ficará no altar mor por toda a quinzena do Círio e só retorna ao local tradicional na manhã de segunda-feira do Recírio.



Imagens: Pascom