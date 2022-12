Emocionado em live, Bolsonaro diz que não terá “tudo ou nada”

Em pronunciamento nesta sexta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso em que falou em fazer oposição ao futuro governo Lula (PT) e declarou que não terá um “tudo ou nada”, mas sim “inteligência”. A declaração ocorreu durante uma transmissão que o chefe do Executivo fez nas redes sociais.

– Não tem tudo ou nada. Inteligência. Vamos mostrar que somos diferentes – declarou.

Em sua fala, Bolsonaro disse ainda ter feito o possível pela reeleição, criticou os nomes indicados para o ministério de Lula e disse ter sido alvo de perseguição da imprensa e do Judiciário ao longo de seus quatro anos de mandato. O líder ainda declarou que a nova gestão começa “capenga”.

Bolsonaro ainda falou sobre as manifestações contra o resultado das eleições e disse que os atos foram espontâneos e que não serão perdidos com o tempo. O chefe do Executivo declarou que os participantes do protesto estão em busca da liberdade e da democracia e condenou a instalação de uma bomba próximo do Aeroporto de Brasília.

– Nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília. Nada justifica. Um elemento que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão. Agora massifica em cima do cara como bolsonarista do tempo todo. É a maneira da imprensa tratar – protestou.

Emocionado, Bolsonaro ainda disse que “o bem vai vencer” e falou sobre os novos políticos eleitos, que formarão um Congresso mais conservador a partir de 2023.

– Tenham certeza, não vai demorar muito tempo, o Brasil vai voltar ao eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito (…). O Brasil não sucumbirá – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Jair Bolsonaro