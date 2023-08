Empate com o CSA elimina sonho de classificação do Clube do Remo na Terceirona

O Clube do Remo segue na sua piedosa marcha na Série C do Brasileirão de 2023, onde não ganha, nem perde. Na rodada deste final de semana obteve mais um empate jogando fora de casa, quando precisava vencer para sonhar com uma possível classificação e também alijar o ‘fantasma’ do rebaixamento que assombra o torcedor azulino desde o começo do certame nacional.

Neste domingo, 20, atuando no Estádio Rei Pelé, em Maceió- AL, o Clube do Remo ficou no 0 a 0 com o CSA, num jogo morno, de poucas emoções. O CSA também se despediu da competição deste ano. O jogo teve a transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, com patrocínio do Avisão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia (Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no centro comercial de Belém). As empresas são da holding do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.



O Clube do Remo sem vários titulares aguentou a pressão dos alagoanos, teve algumas chances que não foram aproveitadas.

O goleiro Vinicius foi pouco exigido e nas horas precisas mostrou precisão.

Com o placar em branco na primeira fase, os times voltaram para a etapa complementar. O jogo ficou mais equilibrado, mas o placar ficou em branco. Resultado que não beneficiou nem uma das equipes.

O CSA do técnico Marcelo Cabo que andou pelo Clube do Remo pretendia chegar ao G8, agora ficou mais distante, da mesma forma o Leão,

O Clube do Remo com 22 pontos está na 13ª colocação, mas corre risco de ser ultrapassado pelo Figueirense ou pelo Aparicidense, ambos com 21 pontos.

Na rodada final da fase classificatória, dia 26, o Clube do Remo recebe o Altos- PI. O CSA vai encarar o Manaus na capital baré (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

CSA 0 x 0 Clube do Remo

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Data: 20.08.2023

Horário: 16h

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Cartões Amarelos: Ednei (CSA) Lucas Marques, Evandro, Richard Franco, Vinícius (Remo)

CSA

Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes (Ruan Ferreira); Bruno Matias, Yago Henrique (Luís Felipe) e Tomas Bastos (Marciel Silva); Iago Teles, Gabriel Taliari, Ray Venegas (Robinho) e Yago Teles (Abner)

Técnico: Marcelo Cabo

REMO

Vinícius, Lucas Marques (Lucas Mendes), Wendel Lomar, Ícaro e Evandro; Claudinei (Richard Franco) e Paulinho Curuá; Rodriguinho (Marcelo), Renanzinho (Leonan), Jean Silva e Muriqui (Élton)

Técnico: Ricardo Catalá

Imagens: Ascom Remo